Câmara do Funchal associa-se ao Concurso de Desenho da Galeria Marca de Água

O Concurso nacional de desenho lançado em Abril pela Galeria Marca de Água, denominado ‘Desenhar a História, a partir das fotografias de Fernando Ricardo’, passa a ser realizado em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e foi prolongado até 5 de Novembro, para maximizar o número de participantes.

Este concurso surge da necessidade de a Galeria prosseguir com a sua programação, adequando as suas actividades à nova conjuntura, que obrigou ao encerramento do espaço cultural devido à prevenção e ao combate da pandemia, promovendo em simultâneo, uma maior interacção com os públicos infantojuvenis, com recurso às novas tecnologias e redes sociais.

O objectivo do concurso é a interpretação, através de desenho, das obras fotográficas que integram a exposição ‘Momentos’, da autoria do fotojornalista Fernando Ricardo, sendo dirigido aos alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário.

A Câmara Municipal do Funchal associa-se a este concurso de desenho, enquanto entidade parceira, e disponibiliza um conjunto de prémio aos alunos vencedores que serão revelados a 12 de Novembro.

Marca de Água com bons resultados

A galeria revela ainda, que no período compreendido entre os meses de Março e Abril, alcançou um conjunto de resultados, que “surpreenderam as expectativas” da Administração, tendo alcançado com 37 notícias, 125 publicações, 1370 partilhas e interacções, 7173 gostos e mais de 44500 visualizações.

Já em 2019, a Galeria Marca de Água demonstrou aumentar gradualmente a sua intervenção social com mais de 11.000 visitantes, trabalhando com mais de 43 artistas e expondo mais de 500 obras com 21 visitas orientadas, 12 oficinas criativas, 10 parcerias e 2 conferências.

A reabertura deste espaço cultural aconteceu a 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus e data em que celebrou o seu terceiro aniversário.

A galeria funciona de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 13h e das 14h às 18h30 ou noutro horário mediante marcação prévia. A direcção artística, a cargo de Raquel Fraga, destaca “a necessidade de um novo enquadramento da programação, adequando-a à nova realidade, no modo de interacção com os públicos, que todos os espaços culturais irão presenciar.”

Deste modo, a Galeria encontra a pertinência de prolongar pelos próximos meses a actual exposição, ‘Momentos’ de Fernando Ricardo, patente no espaço desta galeria, sito à Rua da Carreira 119, Funchal.

Face a situação actual da Covid-19, a Galeria Marca de Água elaborou um plano de contingência que define todos os procedimentos recomendados pela autoridade nacionais e regionais de Saúde, garantido a boa prática boas práticas de segurança, higiene e distanciamento social, no interior do espaço cultural.