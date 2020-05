Bonecas de Massa nomeadas para final das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’

As bonecas de massa são, a par do bordado madeira, candidatas à eleição final do concurso ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’, na categoria de artesanato.

Através de uma nota de imprensa, a Casa do Povo do Caniço, responsável pela candidatura, congratula-se com a nomeação das bonecas, também conhecidas por bonecas do Caniço.

Com efeito, esta entidade tem como logotipo a imagem de uma destas “peças de artesanato criado e divulgado no Caniço desde finais do século XIX”.

À edição deste ano das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’ foram apresentadas 504 candidaturas nas categorias de: artesanato, lendas e mitos, festas e feiras, músicas e danças, rituais e costumes, procissões e romarias e artefactos.

As candidaturas foram avaliadas pelo Conselho Científico, que decidiu atribuir o selo de Nomeado a 471.

A próxima etapa deste concurso deverá ter lugar a 7 de Junho num programa em directo na RTP1.

Nessa data, o painel de especialistas composto por 7 elementos de cada um dos 18 distritos e 2 regiões autónomas, elege 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais, que participarão nas respectivas eliminatórias regionais.

Este concurso, promovido pela fundação INATEL, realiza-se desde 2007 e é considerado uma grande oportunidade de promoção da cultura nacional.