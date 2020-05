Biblioteca Municipal do Funchal cria clube de leitura

Está a nascer, na Biblioteca Municipal do Funchal, um clube de leitura, cuja primeira sessão decorrerá, através do ‘Zoom’, no próximo dia 19 de Junho, às 18 horas.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que tem como objectivo promover a leitura e a partilha de conhecimentos nas suas mais variadas formas.

Do programa faz parte a apresentação do escritor convidado, a explicação do funcionamento do clube de leitura, a apresentação de um livro e uma breve resenha histórica sobre o seu autor.

As inscrições podem ser feitas através de [email protected]

“Quantas vezes leu uma frase e sentiu “é mesmo isto!”, como quem diz que o autor do livro deu voz ao pensamento que tantas vezes teve? Ou, por outro lado, encontro num livro, uma frase tão bonita, uma ideia tão boa, que sentiu vontade de partilhar essa frase ou essa ideia com alguém? É para responder a esta ideia de partilha, de troca de ideias e de conversa que está a nascer na Biblioteca Municipal do Funchal, um clube de leitura”, explica através de uma nota de imprensa.