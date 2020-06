Banda Municipal de Câmara de Lobos conta agora com dois espaços para dar aulas

A Banda Municipal de Câmara de Lobos anunciou o novo nome da sua escola de música. Foi no passado dia 6 de Junho (sábado) que o espaço passou a se chamar ‘lobito’.

A escola de música que conta com a orientação de Manuel Queirós conta com 28 alunos a partir dos seis anos e para uma melhor organização a Banda vai agora contar com mais um lugar para dar aulas, nomeadamente no Centro Paroquial de Câmara de Lobos.

Sendo assim segundas, quartas, e sextas-feiras as aulas vão decorrer na sede da Banda Municipal de Câmara de Lobos, no Pedregal, das 14h30 às 19h30, e nas terças e quintas-feiras no Centro Paroquial à mesma hora.

Para o ano lectivo 2020/2021 poderá já fazer a sua inscrição/renovação da matricula on-line através deste site.