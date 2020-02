$!Banda Municipal cumpre tradição e presta homenagem aos ‘Artistas’ este sábado

Este sábado, dia 29 de Fevereiro, pelas 17 horas, a Banda Municipal ‘Os Artistas’ cumpre a tradição, deslocando-se ao Museu da Quinta das Cruzes, prestando, desta forma, homenagem à antiga sede.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente na ocasião.

No Miradouro das Cruzes ou Largo da Bela Vista, encontra-se a placa comemorativa da fundação desta Banda, em 1850, colocada no exterior do muro que delimita o museu.

O Museu da Quinta das Cruzes serviu de sede d‘Os Artistas’, entre 1929 e 1933.