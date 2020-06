Assembleia Legislativa da Madeira oferece aos madeirenses concerto do Dia da Região

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) junta-se a seis vozes conhecidas da Região para levar até aos madeirenses um espectáculo único, sem público, pensado para evitar ajuntamentos e para assinalar o Dia da Região.

Sob a batuta do maestro Francisco Loreto, o concerto do Dia da Região conta com a participação de Vânia Fernandes, Cristina Barbosa, Miguel Pires, Elisa Silva, Diana Duarte e Tiago Sena Silva.

Os solistas vão dar voz a temas conhecidos do público em geral num programa elaborado pela OCM composto por 15 obras.

O espectáculo inicia-se com ‘Summon The Heroes’, composição escrita por John Williams para os Jogos Olímpicos de Verão de 1996, e de acordo com Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, incluiu temas cantados por Max, Toni Amaral e Mariza, sem esquecer também lendas como John Lennon e Louis Armstrong.

‘Pomba Branca’, Porto Santo’, ‘Noites da Madeira’, ‘Gente da Minha Terra’, ‘Imagine’, ‘What a Wonderful World’, ‘You Rise Me Up’, ‘I Will Survive’ e ‘We Are The World’, são algumas das músicas que vão marcar este concerto.

Destacam-se ainda as participações de Vânia Fernandes, com ‘Senhora do Mar’, e de Elisa Silva, com ‘Medo de Sentir’, que recordam a afirmação da Madeira no Festival da Eurovisão da Canção. Já Diana Duarte apresenta dois temas originais ‘Forget Me Not’ e ‘Le Petit Prince’.

Além dos 43 músicos da formação ‘tutti’, a Orquestra Clássica da Madeira traz 12 jovens que frequentam o Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

O espectáculo, promovido pela Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se no largo da Capela de Santo António da Mouraria, junto ao parlamento. Tem como cenário o núcleo histórico onde se inclui a Sé do Funchal.

Vai ser transmitido pela RTP Madeira em directo, no dia 1 de Julho, por volta das 21h45, após o Telejornal Madeira, para todos os madeirenses num projecto que contempla a diáspora, com emissão para os emigrantes na RTP Internacional.

De realçar que o concerto “será realizado tendo em conta as normas e as orientações das autoridades de saúde para a conjuntura covid-19”. Dadas as medidas de prevenção sanitária, a organização pede às pessoas “para não se deslocarem ao local, pois não haverá projecção de som para fora de palco, devendo o concerto ser acompanhado através da televisão”.