Artista madeirense Toni de Jesus produz vídeo sobre método enrolando em cerâmica

Toni de Jesus reside no País de Gales e é artista de cerâmica e tem vindo a ser agraciado com diversos prémios no Reino Unido.

Neste momento o artista madeirense deveria estar a expor na maior feira de cerâmica do Reino Unido que decorre sempre no centro de Londres e contava a participação de duas centenas de artistas, mas devido à pandemia foi cancelada.

Em tempos de isolamento social, o artista produziu um vídeo mostrando o método de enrolamento que uso para produzir o seu trabalho. O vídeo mostra todo o processo de construção manual, mistura de fluxos, esmaltes, vidros e queima.

Toni de Jesus expôs pela primeira vez em Portugal, mais concretamente na Madeira na Galeria dos Prazeres com uma exposição intitula ‘Vasos de Altar’.