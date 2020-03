AMO-TEatro com aposta em grupos internacionais

São quatro as companhias internacionais que vêm, este ano, à Madeira, no âmbito do AMO-TEatro, inserido que está na XI Amostra de Teatro da Madeira, uma iniciativa qie decorre entre os dias 19 e 29 de Março, com espectáculos na Camacha, em Machico e no Funchal.

Inovando, sendo autêntico e divertindo, o Festival AMO-TEatro completa este ano a sua 11.ª edição, trazendo algumas novidades. Desde logo, o número de dias do Festival passa de 10 para 11, sobretudo dado o volume de propostas que a organização recebeu de companhias interessadas na participação neste projecto. Com esta nova configuração, conforme revelou ao DIÁRIO Alícia Teixeira, um dos elementos da organização do Festival, “os espectáculos que julgamos ter maior aceitação do público terão a oportunidade de apresentar o seu espectáculo em duas sessões, em dias seguidos e no mesmo espaço”.

Novidade, também, é o facto de os bilhetes, este ano, passarem a ser disponibilizados de uma forma electrónica, com venda on line através da Ticketline. A excepção vai para os espectáculos realizados no Teatro Baltazar Dias.

Serão 15 os grupos ou companhias de teatro que vão levar a cena os 19 espectáculos que fazem a edição 2020 do AMO-TEatro. Quatro companhias são internacionais, vindas do Chile, Brasil, França e Alemanha; sete companhias vêm de Portugal continental, às quais se juntam quatro grupos de teatro da Região. Este ano foi Tatiana Teixeira a artista da Camacha convidada para levar a cabo a instalação artística ‘Cenografias da Essência’, que estará patente ao público no período do Festival na Casa do Povo da Camacha. ‘Cenografias da Essência’ é uma exposição

De referir que a festa AMO-TEatro decorrerá na sexta-feira, dia 27, a partir das 19 horas, junto à Igreja Matriz.

Dos vários espectáculos a apresentar ao público madeirense, destaque para as estreias nacionais ‘A Paz’, de Aristófanes, levada à cena pela Companhia Leirena Teatro, e o espectáculo ‘Sombras’, da Companhia Teatro Só, uma espectáculo de teatro de rua, enquadrado na poesia visual, que aborda um tema tão actual como a violência doméstica.

Grupos regionais valorizados

Como referido serão quatro os grupos regionais que vão passar pelos palcos do AMO-TEatro 2020. Flow, Aquarela, T.E.C e Contigo Teatro vão apresentar espectáculos de teatro mais direccionados para um público infantojuvenil.

Mas as participações regionais não se ficam pela arte de representar. Entram, também, ‘em cena’ o grupo de musica tradicional D´Repente, JP Ramos com stand Up Comedy, bem como o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, integrados na festa AMO-TEatro.

20 mil euros de orçamento

Um festival que conta com a participação de tantos grupos não podia deixar de ter uma logística muito exigente. Quem o confirmou ao DIÁRIO foi Alícia Teixeira, que integra a produção de alguns dos espectáculos. Para a nossa interlocutora “uma das maiores dificuldades da Organização do Festival está associada à nossa insularidade. O facto do Festival decorrer numa ilha, acarreta dificuldades principalmente na logística e nos custos associados ao transporte das cenografias dos espetáculos”, esclarece. A alternativa foi o transporte de alguns cenários por via marítima, o que implica trazê-los com alguma antecedência, inviabilizando algumas vezes que, no entretanto, as companhias possam realizar esses espectáculos noutros sítios.

Para montar o Festival a organização contou com aproximadamente 20 mil euros, verba que não chega para tu. Alícia Teixeira destaca, por isso, a importância dos apoios recebidos por parte da Direcção Regional de Cultura, da Câmara Municipal do Funchal, da Câmara Municipal de Santa Cruz, da Junta de Freguesia da Camacha e, naturalmente, a própria Casa do Povo da Camacha. A par disso, é também reconhecido o apoio dos comerciantes locais, bem como o envolvimento de toda a população da Camacha e dos madeirenses, no geral. “Sempre que os espectáculo decorrem na Camacha devemos salientar que as salas esgotam”, disse, sallientando que isso é uma prova da valorização do Festival pelo público ‘da casa’.

De referir que o Festival AMO-TEatro tem como propósito descobrir boas produções e oferecer ao público madeirense a oportunidade de assistir a espectáculos de teatro com performances irreverentes de artistas e projectos reconhecidos em Portugal e no estrangeiro.