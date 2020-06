Amanhã há música no Museu A Cidade do Açúcar

No âmbito do projecto ‘Música nos Museus’ realiza-se amanhã, dia 26 de Junho, um concerto do grupo musical ‘Triola’, pelas 19 horas, a partir do Facebook do Museu A Cidade do Açúcar.

Triola ou Tercina em português, representa subdivisão de uma figura musical em grupo de três figuras musicais.

Este grupo -- constituído por Duarte Salgado (percussão), Rodolfo Cró (guitarra eléctrica) e Slobodan Sarcevic (acordeão) -- demonstra, através dos seus arranjos e adaptações musicais, “democracia artística” nas suas actuações. Têm um repertório ritmado, timbroso coberto de ornatos “caprichosos”, baseado na pesquisa e no processo de releitura do legado da musica moderna ao qual incorporam a sua experiência musical com a estilística de ‘gipsy jazz’.