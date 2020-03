Duas escolas do município de Machico terão a oportunidade de actuar com a Tuna de Bandolins e a Orquestra de Bandolins do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, este sábado, 7 de Março, às 21 horas, no Fórum Machico.

Um evento que surge no âmbito do ciclo de ‘Concertos Interactivos’ protagonizado entre escolas do 1.º ciclo da região e agrupamentos do Conservatório Eng.º Luiz Peter Clode.

Este concerto contará com a participação da EB1/PE/C Eng.º Luís Santos Costa e EB1/PE/C de Água de Pena.

Dos cerca de 105 músicos em palco, perto de 100 são alunos e 70 deles pertencem às escolas do 1.º ciclo de Machico, sendo orientados pelos professores Daniel de Jesus, João Camacho e Nuno Mendonça. A eles, irão juntar-se os 10 elementos da Tuna de Bandolins do Conservatório, que conta com direcção artística de Tiago Lobato, e os 18 da Orquestra de Bandolins da mesma instituição, com coordenação musical e artística de Teresa Leão.

Neste espectáculo, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, pretende-se destacar as práticas musicais em conjunto através da interacção entre os alunos das Modalidades Artísticas no 1º ciclo do ensino básico e os dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, levando às famílias uma experiência cultural enriquecedora, com entrada gratuita.