Alunos da Francisco Franco participam no Concurso de Desenho da Marca de Água

O Concurso de Desenho lançado a 18 de Abril pela Galeria Marca de Água revela hoje alguns dos trabalhos dos alunos do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, desenvolvidos na disciplina de Desenho A, sob a orientação da Professora Isabel Lucas.

Diversas escolas têm aderido a esta iniciativa da Marca de Água que decorre até 5 de Novembro. Recorde-se que o desafio consiste na entrega de desenhos a partir de fotografias que integram a exposição ‘Momentos’ da autoria do fotojornalista Fernando Ricardo.

Intitulado ‘Desenhar a História, o concurso é realizado em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e surgiu da necessidade da Galeria prosseguir com a sua programação, adequando as suas actividades à nova conjuntura marcada pela Covid-19.

Após o encerramento temporário da galeria devido à prevenção e combate à pandemia, esta iniciativa pretendeu promover uma maior interacção com o público infantojuvenis, nomeadamente com recurso à mediação pelas novas tecnologias e redes sociais.

Este concurso é dirigido aos alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário, estando prevista a escolha dos vencedores por cada ciclo de ensino a 12 de Novembro.

O Regulamento pode ser consultado online em

https://drive.google.com/file/d/1B_3dPilzOA0Zatr_MN5o2M-wpbexrSxV/view?fbclid=IwAR24cCv4Wo441qerFtiFc2vGSSIM8E6_4308jVuwEJ1vS76r9gy2e1kusJA