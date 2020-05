Actriz Pilar Pellicer do cinema de ouro mexicano morreu de covid-19

A atriz Pilar Pellicer, que marcou a chamada época de ouro do cinema mexicano, morreu aos 82 anos, por complicações derivadas do covid-19, anunciaram sábado as autoridades locais.

O falecimento foi confirmado pelo Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura (INBAL) do México numa mensagem da rede social Twitter, onde enviou as condolências à família.

Pilar Pellicer participou em mais de 40 filmes e peças de teatro, duas dezenas de telenovelas, e foi uma comprometida promotora do programa “Leio logo existo”.

Nascida a 12 de fevereiro de 1938 en Villahermosa, iniciou carreira em finais da década de 1950, durante a chamada época de ouro do cinema mexicano.

A estreia deu-se pela mão do histórico realizador Luis Buñuel, no filme “Nazarín” (1959), com o personagem Lucía, que viria a ser distinguida no Festival Internacional de Cinema de Cannes de 1959.

Até sexta-feira, as autoridades de saúde do México registaram 4.767 mortos e 45.032 casos de infeção por covid-19 em todo o país.