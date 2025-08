Diego Ruiloba/Ángel Vela revalidam título de campeões no Rali da Madeira

Com uma exibição firme e determinada, Diego Ruiloba e o seu navegador Ángel Vela sagraram-se vencedores da 66.ª edição do Rali da Madeira, somando agora duas vitórias em apenas três participações na prova rainha de automobilismo madeirense.

O piloto espanhol, de 24 anos, deixou claro, ainda antes do arranque da competição, que vinha para repetir o feito de 2024 e cumpriu. Mas, se no ano passado houve quem desvalorizasse a sua vitória, apontando a desqualificação de Simone Campedelli como factor decisivo, desta vez o espanhol respondeu com uma verdadeira demonstração de talento e frieza ao volante do seu Citroën C3 Rally2. Pode dizer-se que foi uma 'chapada de luva branca' para todos os que antes colocaram em causa o seu mérito, demonstrando assim que a vitória do ano anterior não foi fruto do acaso.

A liderança da prova foi conquistada ainda na 3.ª Prova Especial de Classificação (PEC), na primeira passagem pelo Palheiro Ferreiro, e mantida até ao fim. Apesar de alguns troços mais exigentes, como na 5.ª PEC, quando João Silva encurtou a diferença para apenas 8 décimas, Ruiloba não vacilou com as investidas. Soube gerir a pressão e manteve sempre o controlo do rali com mestria e consistência.

Ver Galeria Momento de fair-play entre os dois primeiros classificados, João Silva e Diego Ruiloba, Foto Rui Silva/ASPRESS

Foi um rali muito difícil, muito por culpa de João Silva, mas estou muito contente com esta conquista. É a minha primeira vitória este ano. Para o ano venho tentar conquistar o 'tri' Diego Ruiloba, campeão da edição 2025

Na última classificativa, na segunda passagem no Rosário, o seu principal perseguidor, João Silva, até fez um melhor tempo (6:50.3 minutos), mas a vantagem já anteriormente conquistada e o 'crono' de 6:53.1 minutos, permitiu à dupla de 'nuestros hermanos' encerrar esta edição e saborear o tão desejado 'bis'.

De destacar que João Silva foi o melhor representante madeirense e nacional nesta edição, assinando uma exibição de grande nível que quase lhe valeu a sua primeira vitória na prova. Sempre competitivo e determinado, o piloto, de 33 anos, deu muita luta ao vencedor ao longo de toda a competição, mantendo-se na disputa pela vitória até ao último troço. No final, terminou num honroso segundo lugar, a escassos 4,4 segundos do topo do pódio, mostrando que tem argumentos mais do que suficientes para, em breve, inscrever o seu nome entre os vencedores da mais emblemática prova do automobilismo regional.

Foto Rui Silva/ASPRESS

Quanto ao último lugar do pódio, que também contou com uma intensa luta até ao final, foi conquistado pelo italiano Simone Campedelli, que encerrou este rali com uma escassa diferença de 1,2 segundos sobre o madeirense Miguel Nunes, que até registou a melhor marca de 6:48.0 minutos nesta derradeira corrida.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.