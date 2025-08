Tesla condenada a pagar mais de 200 milhões de dólares a vítimas de acidente mortal

Um júri de Miami decidiu ontem que a empresa automóvel Tesla foi parcialmente responsável pelo acidente, em 2019, que provocou uma morte e um ferido na florida e que deve pagar às vítimas mais de 200 milhões de dólares.

Para além da indemnização, o júri indicou que a Tesla também tem de pagar 49 milhões de dólares em danos compensatórios, subindo o total suportado pela empresa para 249 milhões de dólares.

O júri federal apontou que a Tesla teve uma responsabilidade significativa porque a tecnologia falhou e que nem toda a culpa pode ser atribuída ao condutor George McGee , mesmo que este tenha admitido estar distraído com o telemóvel antes de atropelar o casal.

O condutor acreditava que tecnologia de assistência ao condutor Autopilot do carro Tesla alertaria para o perigo e não teria batido no carro que estava estacionado, segundo a Associated Press (AP).

"Acreditei que se o carro visse algo à sua frente, daria um aviso e acionaria os travões", disse o condutor.

Em comunicado, a Tesla disse que "o veredicto de hoje está errado e só serve para fazer recuar a segurança automóvel" e culpa o condutor pelo acidente.

O caso também incluiu acusações dos advogados da família da falecida, Naibel Benavides Leon, de 22 anos, e do seu namorado ferido, Dillon Angulo, que entrou hoje no tribunal a coxear com uma almofada para se sentar, com os ossos partidos e uma lesão cerebral traumática.

O advogado principal dos queixosos, Brett Schreiber, disse que a decisão da Tesla de usar o termo Autopilot mostrou que estava disposta a enganar as pessoas e a correr grandes riscos com as suas vidas, porque o sistema apenas ajuda os condutores a mudar de faixa, a abrandar o carro e outras tarefas.

De acordo com a queixa apresentada contra a Tesla em abril de 2021, o SUV Chevrolet Tahoe em que o casal viajava a 25 de abril de 2019 em Key Largo, Florida, foi atingido a toda a velocidade pelo Tesla Model S porque não tinha sido detectado pelo sistema de assistência ao condutor "Autopilot", de acordo com a Agence France-Presse (AFP)

Naibel Benavides Leon foi lançada a várias dezenas de metros, segundo a queixa.