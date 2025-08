Polígrafo lança projecto de combate à desinformação oncológica

O Polígrafo e o Viral Check anunciaram hoje o lançamento do projeto "Vital -- O Portal do Cancro", dedicado a informar sobre boas práticas clínicas e combater mitos nocivos sobre a doença oncológica.

O projeto conta com o apoio da Fundação Champalimaud, uma organização de investigação científica e de tratamento multidisciplinar do cancro, e tem como principal objetivo "promover informação rigorosa, verificar factos e desmistificar mitos sobre a oncologia", lê-se no comunicado.

"No 'site' do 'Vital', bem como nas plataformas do Polígrafo e do Viral Check, serão publicados vários conteúdos sobre o cancro, desde textos de 'fact-checking', explicadores, entrevistas, testemunhos "na primeira pessoa", vídeos e um podcast temático", refere o verificador de factos português.

"Este é um projeto de que nos orgulhamos muito e que vai ao encontro do nosso propósito fundamental: difundir informação de qualidade que possa ter impacto real na vida das pessoas", afirmou o diretor do Polígrafo, Fernando Esteves, em comunicado.

Já a Fundação Champalimaud refere que "esta parceria reforça o compromisso da ambas as entidades com a literacia em saúde e o combate à desinformação na área oncológica".