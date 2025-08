Kiev pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após novos ataques russos

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiga, anunciou hoje que pediu a convocação de uma reunião para sexta-feira do Conselho de Segurança da ONU para discutir os recentes ataques a Kiev que provocaram pelo menos 15 mortos.

"No dia 01 de agosto, terá lugar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas com o tema 'Manutenção da paz e da segurança na Ucrânia'", anunciou Sybiga nas redes sociais.

O Presidente russo Vladimir Putin "rejeita os esforços de paz e quer prolongar a guerra", denunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

"O mundo tem a força para o impedir: através de uma pressão unida e de uma posição de princípio para um cessar-fogo completo, imediato e incondicional", sublinhou.

Pelo menos 15 pessoas foram mortas num ataque da Rússia à capital ucraniana na noite de quarta-feira, entre as quais um rapaz de 6 anos, e mais de 140 pessoas ficaram feridas.

Pelo menos 14 crianças ficaram feridas no bombardeamento, o número mais alto de crianças feridas desde o início da invasão em 2022.

A Rússia utilizou 309 drones de ataque Shahed e oito mísseis de cruzeiro Iskander-K visando várias zonas de Kiev.

Embora as defesas antiaéreas ucranianas tenham conseguido abater ou neutralizar 288 drones e três mísseis, cinco drones conseguiram atingir os alvos.