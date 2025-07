Reabilitação urbana, educação e apoio social em destaque na reunião da CMF

A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, 31 de Julho, em reunião de vereação, submissão para discussão pública do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Zona do Carmo, tal como antevia a notícia do DIÁRIO de hoje.

No final do encontro semanal, o vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, destacou que se trata de “um plano importante para a cidade do Funchal, por se tratar de uma zona tão urbana e tão central, que permitirá garantir uma requalificação de toda a zona da Travessa do Rego, da Rua das Hortas e da Rua do Carmo, de forma a trazer mais habitação e dinamização para a cidade".

Além disso, a autarquia aprovou, conforme anunciou Bruno Pereira, o lançamento da empreitada de reabilitação da "importante" Escola do Tanque, situada em Santo Amaro, na freguesia de Santo António.

O autarca salientou a elevada importância desta obra, tendo em conta o estado de degradação em que o edifício se encontrava. Sublinhou ainda que, pela grande necessidade de uma profunda reabilitação do edifício, a obra teve que se prolongada e o valor do investimento foi aumentado, estando agora avaliada em 2 milhões de euros. O montante destina-se a “uma renovação de praticamente todo o edifício, que incidirá essencialmente sobre a renovação das redes de esgotos, redes de água, redes elétricas e comunicações”, asseverou o edil, referindo ainda que a conclusão da obra estará prevista para 2027, dada a sua complexidade.

Ainda em reunião de Câmara, foi aprovado o projeto relativo às residências universitárias a realizar pela Universidade da Madeira, na Quinta de São Roque: “Estamos a falar de 98 quartos que foram hoje aprovados e que representam um projeto fundamental para os estudantes universitários da nossa Universidade da Madeira.”

Por fim, o edil destacou a atribuição de benefícios de diversos programas sociais, nomeadamente a concessão de apoio financeiro no âmbito do Programa de Atribuição de Manuais e Material Escolar para o ano letivo de 2025/2026, bem como apoios à reabilitação de habitações, no âmbito do Programa Municipal PRESERVA, perfazendo um total de 100 mil euros.