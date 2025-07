Tomorrowland volta a levar "novo estilo de festival" a S. Paulo no termo do Inverno brasileiro

O festival de música eletrónica Tomorrowland, originário da Bélgica, volta em outubro a São Paulo, 10 anos após a primeira edição, num interesse cada vez mais por parte do público brasileiro por este "novo estilo" de evento.

Quando decorre na cidade belga de Boom o segundo fim de semana do mítico festival Tomorrowland, que conta na Bélgica com 400 mil pessoas espalhadas por seis dias (em cada fim de semana), a porta-voz do Tomorrowland, Debby Wilmsen, confirma à agência Lusa a realização do festival no Brasil, de 10 a 12 de agosto no parque Maeda, em Itu, a cerca de 100 quilómetros de São Paulo.

"O palco principal já lá está e podemos começar a construir [a estrutura] depois de terminarmos aqui. A venda de bilhetes ainda está a decorrer, mas penso que um dia já está esgotado e os restantes estão quase esgotados e, portanto, o festival corre muito bem [no Brasil]", conta Debby Wilmsen.

O Tomorrowland Brasil realiza-se oficialmente desde 2015, mas registou algumas paragens, nomeadamente entre 2017 e 2022, por inviabilidade de condições e depois devido à pandemia de covid-19.

Desde 2023 que decorre novamente, mas essa edição ficou marcada por intensas chuvas que afetaram a estrutura local, levando à suspensão de um dia entre três.

Em 2024, o Tomorrowland Brasil realizou-se com normalidade e é isso que a organização espera para a edição deste ano, que decorre sob o tema da "Vida", um mundo mágico de natureza e no qual são esperados 180 mil festivaleiros em três dias.

Debby Wilmsen explica à Lusa que a música eletrónica "ainda é muito nicho", no Brasil, apesar de ser muito popular na Europa.

"Nem todos os canais de rádio tocam música eletrónica, mas há alguns grandes artistas no Brasil como o Alok ou o Vintage Culture. Trata-se, portanto, de um novo negócio e de um novo estilo de festival", explica a porta-voz do Tomorrowland.

Além disso, "o que também é muito atrativo para o público brasileiro é o nosso parque de campismo, porque ir a um festival e acampar ali é algo muito novo", acrescenta.

O Tomorrowland Brasil promete, assim, "pelo tipo de música e pelo tipo de festival", levar "algo que ainda não foi feito para São Paulo", adianta Debby Wilmsen à Lusa.

O segundo fim de semana do festival de música eletrónica Tomorrowland arrancou na sexta-feira na cidade belga de Boom, e conta hoje com a atuação do português Diego Miranda, após incidentes incluindo um incêndio no palco principal, ocorrido dois dias antes da abertura.

Em entrevista à agência Lusa antes da atuação, o dj português disse que iria hoje repetir o sonho concretizado há vários anos de tocar no festival de música eletrónica Tomorrowland, na Bélgica, que lhe deu "visibilidade internacional" e atrai "um entusiasmo crescente" de festivaleiros portugueses e brasileiros.

O festival é conhecido como a "Disneylândia para adultos".