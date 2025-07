Von der Leyen reúne-se com Trump no domingo

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje um encontro, no domingo, com o Presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir as tarifas de 30% aplicadas por Washington às importações europeias.

"Na sequência de uma boa conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos, concordámos em reunir-nos no domingo, na Escócia, para discutir as relações comerciais transatlânticas e como mantê-las fortes", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X.

Trump afirmou que a probabilidade de os EUA chegarem a um acordo comercial com a UE era de "50-50", à medida que se aproximava o prazo de 01 de agosto.

As tensões comerciais entre Bruxelas e Washington intensificaram-se com os anúncios de Trump de imposição de taxas à UE, que começaram por ser de 25% para o aço, o alumínio e os automóveis europeus e depois se tornaram também em tarifas recíprocas ao bloco comunitário, fixadas em 30% após um período de negociações.

O porta-voz do executivo comunitário para o Comércio, Olof Gil, confirmou na quinta-feira que a Comissão Europeia vai adotar uma lista de 93 mil milhões de euros com contramedidas a aplicar pela UE aos EUA a partir de 07 de agosto, caso não haja acordo até lá.

Bruxelas prefere uma solução negociada com Washington, tendo já proposto tarifas zero para bens industriais nas trocas comerciais entre ambos os blocos.

A Comissão Europeia detém a competência da política comercial da UE.