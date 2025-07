Autoridades falham prazo para juiz ouvir no aeroporto estrangeiros detidos na fronteira

As autoridades falharam o prazo que tinham estabelecido - 30 de junho - para a criação no aeroporto de Lisboa de uma sala destinada à audição presencial por um juiz dos cidadãos estrangeiros detidos na fronteira.

Em março, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) apontou para o "final do primeiro semestre deste ano" a entrada em funcionamento do espaço, ao qual será afeto um juiz colocado no Juízo (Tribunal) de Pequena Criminalidade de Lisboa.

Questionado esta semana pela Lusa sobre o porquê de este lugar não estar previsto no atual movimento de juízes, a vigorar a partir de 1 de setembro, o órgão gestão de juízes reconheceu que a sala não abriu, por ainda estar em obras.

"A concretização desse projeto continua a depender da finalização das obras necessárias, cuja execução não é da responsabilidade do CSM", alegou o órgão liderado, por inerência, pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O CSM acrescentou que, "até ao momento", não lhe foi comunicada "qualquer previsão quanto à data de conclusão" do espaço, que irá funcionar junto à zona internacional do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

"Logo que a sala esteja em condições de funcionamento, o CSM procederá à colocação do juiz, para assegurar o exercício das funções previstas nesse contexto", concluiu.

O Juízo de Pequena Criminalidade de Lisboa é o tribunal com competência para decidir as medidas a aplicar aos cidadãos estrangeiros detidos na fronteira e, atualmente, funciona exclusivamente no Campus de Justiça de Lisboa, localizado a cerca de três quilómetros do aeroporto.

Em março, o CSM esclareceu que a medida se insere no trabalho que tem sido desenvolvido entre um grupo de trabalho deste órgão e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados para "implementar soluções que reforcem a proteção dos direitos humanos".

Atualmente, "só em raras situações" a audição de estrangeiros detidos em procedimentos de fronteira decorre presencialmente.

"O Estado português tem de garantir a audição presencial de todos os detidos, de forma a observar os direitos fundamentais destes. A forma de o garantir, face aos constrangimentos legais e operacionais à deslocação dos detidos ao tribunal, é a criação de um espaço, no próprio aeroporto, para proceder a tal audição", justificou.

A Lusa questionou a ANA - Aeroportos de Portugal, que gere o aeroporto de Lisboa, sobre este assunto e aguarda resposta.