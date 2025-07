PSP fez 482 acções de visibilidade em zonas de mais turismo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou entre os dias 07 e 18 de julho 482 ações de visibilidade, a maioria em zona e concentração de pessoas, no âmbito da operação "Come on", relacionada com o turismo.

Em comunicado, a PSP adianta também que durante a operação, que contou com o apoio de agentes das polícias francesa, espanhola e italiana, fez 5.052 contactos individuais de prevenção criminal junto de turistas.

A PSP refere ter aumentado durante a operação a presença policial nas áreas com maior índice de crimes cometidos contra turistas, sensibilizando-os a adotar medidas de autoproteção.

Na nota, a aquela força de segurança recordou que Portugal foi eleito o "Melhor Destino Turístico da Europa" em 2023, na 30.ª cerimónia dos World Travel Awards, tendo alcançado naquela edição 17 prémios europeus entre as várias categorias.

Nesta operação estiveram envolvidos 742 polícias.

Segundo os dados provisórios da página oficial do Turismo de Portugal, adianta a PSP, o setor do turismo é a maior atividade económica exportadora do país, sendo responsável, em 2024, por 48,1% das exportações de serviços e por 20,8% das exportações totais, tendo as receitas turísticas registado um contributo de 9,7% para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional.