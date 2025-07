São porcos e nadam com banhistas na Grécia

O vídeo viral do que parecem ser javalis a nadar junto a banhistas e a um barco turístico não foi filmado na Arrábida, nem nas Bahamas, como também circula. É de uma ilha grega no Mar Jónico.

Alegação: "Javalis nadam com banhistas nas praias da Arrábida, em Setúbal"

No final da semana, várias publicações nas redes sociais partilharam um vídeo do que diziam ser "javalis [a nadar] com banhistas nas praias da Arrábida, em Setúbal" (https://archive.ph/d7mi1) ou, num tom mais humorístico, "golfinhos estranhos na praia da Arrábida" (https://archive.ph/zSrVV).

No segundo caso, um 'tweet' já com mais de 97 mil visualizações, foi entretanto proposta uma nota da comunidade (ainda a aguardar aprovação) que afirma que "o vídeo foi gravado nas Bahamas" (https://archive.ph/15lfT), nomeadamente na Praia dos Porcos, na ilha de Big Major Cay (https://archive.ph/0DH1r), no arquipélago das Exumas.

Esta versão é também a apontada pelo Grok, o 'chatbot' de inteligência artificial do X (antigo Twitter) que, em resposta a questões colocadas pelos utilizadores, afirmou e insistiu que o vídeo é das Bahamas: https://archive.ph/vbiBS e https://archive.ph/EA1bd.

Factos: o vídeo foi filmado numa praia grega onde vive uma família de porcos pretos

A pesquisa reversa de alguns fotogramas do vídeo permite encontrá-lo partilhado em várias línguas e identificar uma publicação na conta de Youtube de uma agência de viagens búlgara, com o título "cruzeiro na praia dos porcos felizes" e o crédito "Seven island cruises" (https://archive.ph/hLu4w).

Outra pesquisa por esse nome revela tratar-se de uma empresa grega de cruzeiros no Mar Jónico, no Mediterrâneo, cujas propostas de viagens incluem um "cruzeiro dos porquinhos" com visita à ilha de Atokos, onde os participantes podem "nadar com porcos" (https://archive.is/jRcnA).

A consulta do Facebook da empresa revela que o vídeo original é, de facto, da Seven Islands Cruises (https://archive.is/tJv0k) e que mostra um dos cruzeiros à pequena ilha desabitada de Atokos, no Mar Jónico, onde há anos vive um grupo de porcos pretos que entretanto se tornaram numa atração turística, como conta aqui o Greek Reporter: https://archive.is/4gsBw.

Ou seja, o vídeo não é da Arrábida, em Portugal, onde nos últimos anos foram avistados javalis em algumas praias, inclusive com registo de ataques a pessoas e posterior abate de alguns animais (https://archive.ph/e6v7l), nem da Praia dos Porcos, nas Bahamas, também conhecida por ser habitada por um grupo de porcos assilvestrados: https://en.wikipedia.org/wiki/Pig_Beach.

Avaliação Lusa Verifica: Falso



É falso que o vídeo viral de "um grupo de javalis a nadar junto a banhistas" tenha sido filmado na Arrábida ou nas Bahamas. A verificação de factos da Lusa Verifica concluiu que são imagens de um cruzeiro realizado à ilha deserta de Atokos, na Grécia, habitada por uma família de porcos pretos já habituados à presença de turistas.