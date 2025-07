Força Aérea recebeu hoje terceira aeronave KC-390 entregue pela Embraer

A Força Aérea portuguesa recebeu hoje mais uma aeronave KC-390, a terceira de um total de seis adquiridas pelo Estado português à empresa brasileira Embraer, anunciou o ramo militar.

Em comunicado, a Força Aérea refere que a aeronave chegou hoje à Base Aérea N.º 11, em Beja, "reforçando as capacidades operacionais da Esquadra 506 -- "Rinocerontes".

"Depois de uma fase de voos de aceitação que decorreu nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, no Brasil, o novo KC-390, identificado com número de cauda 26903, aterrou em Beja pelas 10h00 depois de 12 horas de voo", lê-se no texto.

Em 2019, Portugal acordou adquirir à brasileira Embraer cinco aeronaves KC-390 e um simulador, com o objetivo de substituir os Hércules C-130.

Recentemente, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou a intenção de compra de um sexto avião KC-390 da Embraer para a Força Aérea, a aquisição de um segundo simulador e a venda de 10 outros aviões para países da NATO.

No âmbito deste processo foram introduzidas modificações à aeronave para a adequar aos requisitos estabelecidos por alianças como a NATO, Nações Unidas e União Europeia, que fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países com um lucro para o Estado português que ronda os 10 milhões de euros por cada aeronave.

Portugal vai também albergar o centro europeu de formação de pilotos das aeronaves KC-390, na base aérea de Beja.

O KC-390 é um avião de transporte militar multifacetado, com valências que vão desde o combate a incêndios florestais, a realização de operações de busca e salvamento, evacuações médicas e missões de ajuda humanitária.

"Este marco representa mais um passo no contínuo investimento em novas e mais modernas capacidades da Força Aérea, contribuindo de forma significativa para a concretização de missões em território nacional e internacionalmente", lê-se no comunicado.