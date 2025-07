Prisão preventiva para detidos nas Caldas da Rainha pela burla "Olá pai, Olá mãe"

Os dois homens detidos nas Caldas da Rainha, indiciados por burla qualificada através do esquema "Olá pai, Olá mãe", vão aguardar julgamento em prisão preventiva, informou a Policia Judiciária (PJ).

Os dois homens foram detidos no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria que apurou que "os suspeitos enviavam mensagens fraudulentas, fazendo passar-se por filhos ou familiares das vítimas, em situação de emergência, com o objetivo de as levar a efetuar transferências bancárias", divulgou a PJ num comunicado.

À agência Lusa, o diretor da PJ de Leiria, Fernando Ramos, explicou que "tudo indica que já praticassem esse esquema, pelo menos, desde 2023", estando ainda a ser apurados "o número de vítimas lesadas, já que muitas pessoas poderão não ter apresentado queixa".

Os dois suspeitos, que a PJ divulgou inicialmente terem 25 e 24 anos, são na realidade "pai e filho, de 58 e 24 anos", esclareceu o diretor.

Os homens, indiciados pela prática de crimes de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento, foram detidos na sequência da realização de uma busca domiciliária.

Na busca a PJ apreendeu "diversos equipamentos informáticos, bem como cartões telefónicos, utilizados na concretização das burlas", afirmou Fernando Ramos.

De acordo com a PJ, têm como principal meio de subsistência esta atividade criminosa, não lhes sendo conhecido qualquer vínculo laboral ou rendimento lícito.

Presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria.