Ryanair denuncia atrasos de 90 minutos nos aeroportos portugueses e pede "medidas imediatas"

A Ryanair denunciou hoje atrasos de até 90 minutos, durante o fim de semana, no controlo de fronteiras dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, devido à falta de funcionários, e apelou para que o Governo "tome medidas imediatas".

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo indicou que entre os dias 11 e 13 de julho, "mais de 120 passageiros perderam os seus voos a partir dos aeroportos do Porto, Faro e Lisboa devido a atrasos excessivos no controlo de fronteiras", causados pela falta de funcionários.

Ao mesmo tempo, "os passageiros que chegavam a Portugal enfrentaram tempos de espera até 90 minutos no controlo de passaportes", refere a companhia aérea irlandesa, sublinhando que estes "não são casos isolados" e que o "Governo Português tem de resolver urgentemente estes problemas de pessoal, especialmente durante a época alta do verão, quando o volume de passageiros atinge o seu pico".

"Se não forem tomadas medidas, continuarão a ocorrer atrasos e mais passageiros acabarão por perder injustamente os seus voos", alerta a Ryanair, pedindo ao executivo liderado por Luís Montenegro que tome "medidas imediatas".

O parlamento aprovou hoje a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) na PSP, com os votos favoráveis do PSD, Chega, IL e CDS e a abstenção do PS e JPP.

No início de junho, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse que os problemas com as filas nos aeroportos de Lisboa e Faro deveriam estar resolvidos nas duas semanas seguintes, após a entrada em funcionamento de um novo sistema.

Estas declarações surgiram após a sucessiva divulgação, nas semanas anteriores, de imagens de longas filas de passageiros oriundos de países de fora do Espaço Schengen nos aeroportos de Faro e Lisboa, que esperam várias horas pelo controlo de imigração.