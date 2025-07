População da União Europeia aumenta para 450,4 milhões em 2025

A população da União Europeia (UE) foi estimada, em 1 de janeiro de 2025, em 450,4 milhões de pessoas, mais 1,07 milhões do que no ano anterior, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, esta é a quarta subida consecutiva, depois de um recuo em 2021, devido à pandemia da covid-19 e o Eurostat atribui, em grande medida, aos movimentos migratórios: desde 2012, a variação natural negativa (mais mortes do que nascimentos) na população da UE tem sido superada pela migração líquida positiva.

A população dos 27 Estados-membros em 01 de janeiro de 2025 variava entre 83,6 milhões na Alemanha e 0,6 milhões em Malta, com Portugal no 10.º lugar, com 10,749 milhões de pessoas.

A Alemanha (19% da população da UE), a França (15%) e a Itália (13%) são os países mais populosos da UE, representando quase metade (47%) da população total da UE em 01 de janeiro de 2025.

A taxa de crescimento da população abrandou gradualmente nas últimas décadas, tendo a população da UE aumentado, em média, cerca de 0,9 milhões de pessoas por ano durante o período 2005-2024, em comparação com um aumento médio de cerca de 3 milhões de pessoas por ano durante a década de 1960.