Hamas diz estar pronto para entregar Gaza se guerra acabar

O principal negociador do Hamas nas conversações com Telavive, Khalil al-Hayya, garantiu hoje que os islamistas estão dispostos a entregar imediatamente o controlo do governo em Gaza a um ator palestiniano consensual se Israel puser fim à ofensiva.

Num discurso por ocasião da festa muçulmana do 'Eid al-Adha', ou Festa do Sacrifício, o também líder do grupo islamita no poder na Faixa de Gaza reiterou que o Hamas está "pronto para entregar imediatamente o governo de Gaza a um organismo nacional e profissional palestiniano, desde que seja consensual".

Durante a intervenção, Al-Hayya responsabilizou o Governo israelita, liderado por Benjamin Netanyahu, de obstruir as negociações para alcançar o fim da guerra "por motivos pessoais e ideológicos".

Além disso, insistiu que o Hamas aceitou uma proposta norte-americana apresentada há duas semanas para alcançar uma trégua, mas que foi rejeitada por Israel, o que levou os Estados Unidos a recuar.

Nesse sentido, o líder do Hamas reiterou que a organização está preparada para iniciar uma nova ronda de negociações "sérias", com o objetivo de alcançar um acordo de cessar-fogo permanente.

Al-Hayya também denunciou que Israel insiste em manter o controlo total sobre a ajuda humanitária, através de um mecanismo (a Fundação Humanitária para Gaza, ou GHF) que tem sido criticado por organismos internacionais e pela ONU por considerar que não cumpre os princípios humanitários básicos da distribuição de ajuda.