Recluso evadiu-se do Estabelecimento Prisional de Sintra

Um homem que cumpria uma pena de prisão de quatro anos por violência doméstica evadiu-se hoje do Estabelecimento Prisional de Sintra, enquanto realizava trabalhos de pintura, adiantou à Lusa fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

O recluso estava a pintar os muros do Edifício Rumos, junto à escola do Estabelecimento Prisional de Sintra, no distrito de Lisboa, quando "se furtou à vigilância dos guardas prisionais e se evadiu", disse a DGRSP, em comunicado.

O homem estava a cumprir uma pena de quatro anos de prisão pelos crimes de violência doméstica e posse de arma proibida e atingia os dois terços da pena em outubro.

Questionada posteriormente pela Lusa, a DGRSP detalhou que a família do recluso foi avisada da fuga.

Uma das filhas disse que a mãe estará a viver no estrangeiro, acrescentou a mesma fonte.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que refere que o recluso tem 57 anos.

De acordo com a DGRSP, a situação ocorreu pelas 16:00 de hoje e os "elementos de vigilância" iniciaram "imediatamente diligências no sentido da sua recaptura".

Foram também feitas comunicações às forças policiais e "seguido o protocolo de segurança definido", destacou igualmente a DGRSP.

Na nota, a DGRSP frisou ainda que foi aberto um processo de averiguações, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção que é coordenado por magistrado do Ministério Publico, com o objetivo de "apurar as circunstâncias em que a ocorrência teve lugar".