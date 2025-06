Eurodeputados e homólogos do Mercosul reúnem-se quarta e quinta-feira em Estrasburgo

A delegação do Parlamento Europeu (PE) para as relações com o Mercosul reúne-se na quarta-feira, em Estrasburgo (França) com homólogos do órgão legislativo do bloco sul-americano, Parlasul, com a evolução das relações comercias em agenda.

No dia seguinte, terá lugar a um encontro interparlamentar UE-Brasil, entre membros do PE da delegação para as Relações com o Brasil e membros da Câmara dos Deputados brasileira, devendo voltar a debater o acordo de associação UE-Mercosul, alcançado em dezembro de 2024, após mais de duas décadas de negociações.

O segundo eixo temático centrar-se-á na luta contra a pobreza, em especial a pobreza infantil, um problema persistente tanto na UE como nos países do Mercosul.

Na quarta-feira, integram a reunião os eurodeputados portugueses Hélder Sousa Silva (PSD, membro permanente), Bruno Gonçalves (PS, suplente) e Tiago Moreira de Sá (Chega, suplente).

Os eurodeputados da Comissão de Comércio Internacional, incluindo os portugueses Francisco Assis (PS), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Lídia Pereira (PSD) também participam no debate com a delegação do Parlasul, chefiada pelo deputado brasileiro deputado brasileiro Arlindo Chinaglia.

Na quinta-feira, a reunião é liderada pelo presidente da delegação para as relações com o Brasil, o social-democrata Hélder Sousa e Silva, com a participação dos membros efetivos Bruno Gonçalves, de Catarina Martins (BE), Tiago Moreira de Sá e da suplente Ana Miguel Pedro (CDS).

O pacto UE-Mercosul, que não foi ainda ratificado, prevê uma abertura significativa do comércio bilateral, juntamente com compromissos relativos à sustentabilidade, direitos laborais e proteção do ambiente.

O debate, segundo uma nota de imprensa do PE, permitirá uma troca de pontos de vista sobre os benefícios e desafios do acordo para reforçar a ligação económica entre as duas partes, bem como sobre as preocupações que ainda gera, especialmente no que respeita ao desenvolvimento sustentável e ao impacto nos setores agrícolas.