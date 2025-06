Meios de comunicação social franceses suspensos no Togo

As emissões da Radio France Internationale (RFI) e do canal televisivo France 24 foram suspensas hoje no Togo por três meses após a autoridade reguladora da comunicação social acusar as empresas de transmitirem "informações inexatas e tendenciosas".

A suspensão dos meios de comunicação social estatais franceses ocorre dez dias após manifestações antigovernamentais terem abalado a capital do Togo, Lomé.

Num comunicado de imprensa, a Alta Autoridade para o Audiovisual e a Comunicação (HAAC) afirma que "várias emissões recentes transmitiram factos inexatos, tendenciosos ou mesmo contrários ao estabelecido, pondo em causa a estabilidade das instituições republicanas e a imagem do país".

A HAAC acrescentou que esta medida "surge na sequência de repetidas violações, já denunciadas e formalmente revogadas, em termos de imparcialidade, rigor e verificação dos factos".

"O pluralismo de opinião não autoriza a divulgação de inverdades ou a apresentação tendenciosa de notícias. A liberdade de imprensa não pode ser sinónimo de desinformação ou de ingerência", continua a instituição.

No início de junho, manifestações convocadas e incentivadas atarvés das redes sociais por jovens e ativistas da sociedade civil tiveram lugar em Lomé para protestar contra o regime liderado por Faure Gnassingbé desde 2005.

Os manifestantes protestavam contra a detenção de críticos do regime, o aumento do preço da eletricidade e a reforma constitucional que permitiu a Gnassingbé consolidar o seu poder.

Os participantes foram dispersos pela polícia e cerca de cinquenta pessoas foram detidas e depois libertadas, enquanto outras ainda estão detidas.

Os jornalistas que cobriam as manifestações foram brevemente detidos e obrigados pela polícia a apagar as imagens.

O Togo ocupa o 121.º lugar entre 180 países no índice de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) 2025, o que representa uma descida de 8 lugares em relação a 2024.