Ataques israelitas mataram 224 pessoas desde 6.ªfeira

Os ataques israelitas contra o Irão desde sexta-feira deixaram pelo menos 224 mortos e mais de 1.000 feridos, afirmou hoje o Ministério da Saúde iraniano.

O porta-voz Hossein Kermanpour escreveu na rede social X que "224 mulheres, homens e crianças morreram como mártires" e outras 1.277 pessoas foram hospitalizadas, acrescentando que mais de 90% das vítimas eram civis.

A região prepara-se para um conflito prolongado após o bombardeio surpresa de Israel contra instalações nucleares e militares iranianas, que matou vários generais e cientistas nucleares de alto escalão.

O Irão acusou também Israel de atacar deliberadamente um prédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Teerão, no terceiro dia de ataques aéreos entre os dois países.

"O regime criminoso israelita realizou um ataque brutal e deliberado a um dos prédios do Ministério das Relações Exteriores iraniano, localizado em frente ao Instituto de Estudos Políticos e Internacionais", escreveu Said Khatibzadeh, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, no X, juntamente com um vídeo que mostra danos numa biblioteca.

Além disso, o país anunciou ainda hoje a morte do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária, após as mortes, na sexta-feira, dos dois oficiais de mais alta patente do país e de nove cientistas nucleares.

Dezenas de alvos foram alvejados na capital, incluindo instalações nucleares e dois depósitos de combustível.

Israel indicou que 14 pessoas foram mortas na região desde sexta-feira e outras 390 ficaram feridas.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores, confirmados por Teerão, incluindo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez dezenas de mortos e centenas de feridos de ambos os lados.