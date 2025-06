MNE pede máxima contenção e procura garantir proteção de portugueses

Portugal segue "com enorme preocupação" o conflito entre Israel e Irão e pede "máxima contenção", disse hoje o Governo, que está em contacto com as missões diplomáticas na zona para garantir a proteção dos portugueses.

"Portugal segue com enorme preocupação o agravamento da situação no Médio Oriente. Exorta à máxima contenção, evitando uma perigosa escalada e reabrindo canais diplomáticos", afirmou, através das redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel.

Na mesma publicação, o Governo afirma estar em contacto com as missões diplomáticas portuguesas para "assegurar a proteção dos portugueses na região".

Israel iniciou esta madrugada uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.