Ao volante do Mini Cooper S cada quilómetro vale a pena

Nem o tempo frio arrefece as oportunidades do stand do Megamotor, e esta semana damos destaque a um Mini Cooper S, com menos de três anos, motor 2.0 a gasolina e 175 cavalos de potência.

Este automóvel deixa a sua marca por onde passa com uma imagem imponente e uma carroçaria esculpida com traços desportivos. No interior, cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto e prazer ao volante. Os bancos desportivos, com apoio lateral, garantem a posição de condução ideal para desfrutar de cada curva. O melhor é que está tudo acessível para que possa desfrutar de uma condução com a capota fechada ou aberta ao sol.

Destaque ainda para o ecrã OLED circular de 240 mm, em vidro de elevada qualidade, que assume o papel de painel de instrumentos e centro de assistência, oferecendo uma experiência digital moderna e intuitiva.

Vem equipado com motor 2.0 a gasolina com 175 cavalos de potência e caixa automática de velocidades com patilhas no volante. Além do mais, este carro, disponível no Megamotor, conta com uma vasta lista de extras de fábrica, como sensores de estacionamento, chave inteligente, GPS, Mini Connected, bancos aquecidos, entre muitos outros.

O veículo está disponível por 32 500 euros, com possibilidade de retoma mesmo com dívida*. O financiamento pode ser ajustado às suas necessidades, desde 432,88 euros por mês sem entrada inicial.

Visite o Megamotor e descubra este Mini Cooper S Cabrio. Um carro pensado para quem gosta de conduzir com estilo e adrenalina.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.