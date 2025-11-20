Governo dos Açore diz que intenção da Ryanair abandonar região contraria declarações do CEO

A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores manifestou hoje "surpresa" perante o comunicado da Ryanair sobre o encerramento da operação na região, que considera "extemporâneo" e que contraria declarações do seu CEO.

Segundo uma nota de imprensa daquela Secretaria Regional, "de acordo com a informação disponível à data, a Visit Azores está ativamente empenhada e a manter contactos diretos e regulares com a Ryanair, pelo que o comunicado emitido hoje é entendido como extemporâneo".

A Ryanair pretende encerrar todos os voos para os Açores a partir de março de 2026, alegando as elevadas taxas aeroportuárias e "a inação do Governo", anunciou hoje a companhia aérea de baixo custo.

A Secretaria Regional adianta que o comunicado "contraria, inclusivamente, notícias e declarações recentes do CEO da companhia em que afirmava a vontade de investir nos Açores e reativar a base operacional em Ponta Delgada".

Em setembro, o presidente executivo da Ryanair, Michael O'leary, anunciou, em Lisboa, quatro novas rotas em Portugal para o inverno (que têm como origem Porto, Faro e Funchal) e, de acordo com algumas notícias, a companhia - que tem quatro bases nos aeroportos portugueses (Porto, Lisboa, Faro e Madeira) -, já tinha pedido a reabertura da base em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A operadora tinha já ameaçado anteriormente abandonar as rotas dos Açores, que ligam Lisboa e Porto às ilhas de São Miguel e Terceira, e em 2023 reduziu o número de voos nestes percursos.

A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas "mantém-se expectante relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido pela Visit Azores, reconhecendo que decorre um complexo processo de interação, que envolve várias entidades".

Segundo o Governo dos Açores, "há, hoje, como já aconteceu em situações passadas, questões alegadamente relacionadas com taxas aeroportuárias e ETS alheias à região".

O presidente da Visit Azores, responsável pela promoção turística dos Açores, já considerou hoje o anúncio da saída da Ryanair da região como uma "forma de pressão negocial", alertando que o processo não está "completamente fechado".

Com "este tipo de comunicado da Ryanair, nós, infelizmente, já estamos habituados. É a forma como fazem a sua pressão negocial dentro das conversações que vão fazendo nas regiões onde atuam", afirmou Luís Capdeville Botelho à agência Lusa.