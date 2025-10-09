Descubra as etapas de um exame optométrico completo

A Alain Afflelou Funchal leva a sua saúde visual muito a sério. Cada exame de visão é realizado de forma completa, com tecnologia de última geração e acompanhado pela optometrista certificada e dedicada, com mais de 20 anos de experiência.

O objectivo é simples: oferecer-lhe uma avaliação visual precisa, confortável e segura.

Etapa 1 – Avaliação com a lâmpada de fenda

O exame começa com a observação dos olhos através da lâmpada de fenda, um equipamento que permite analisar de perto as estruturas externas e internas do olho, como a córnea, íris, cristalino e pálpebras.

Esta etapa é essencial para detectar sinais de secura ocular, inflamações, alergias ou pequenas alterações oculares que possam afectar o conforto visual ou o uso de lentes de contacto.

Etapa 2 – Observação do fundo ocular

De seguida, é feita uma avaliação do fundo do olho, mas sem necessidade de aplicar gotas dilatadoras. Utilizam-se instrumentos modernos que permitem visualizar o interior do olho — incluindo retina e nervo óptico — de forma não invasiva e indolor.

Este passo é importante para despistar alterações na retina, pressão ocular anormal ou sinais de doenças sistémicas (como diabetes ou hipertensão) que se reflectem nos olhos.

Etapa 3 – Autorefratómetro

Antes do exame subjectivo da visão, passa-se pelo autorefratómetro, um equipamento que mede automaticamente o grau aproximado de correcção necessário para cada olho.

Esta medição serve como base para o exame visual personalizado que se segue.

Etapa 4 – Exame de refracção completo

Por fim, é realizado o exame de refracção, no qual o optometrista ajusta, com precisão, as lentes correctivas para determinar o grau exato de visão.

Nesta etapa, o cliente participa activamente, indicando qual imagem vê melhor — um processo simples e rápido, que garante a prescrição ideal de óculos ou lentes de contacto.

O resultado: uma avaliação visual completa e fiável, ajustada às suas necessidades.

Por que escolher a Alain Afflelou Funchal?

Optometrista certificada presente todo o dia, garantindo um atendimento rápido, eficiente e com mínimo tempo de espera;

Exames realizados por profissional dedicada e experiente, com mais de 20 anos de prática;

Equipamentos modernos de alta precisão para resultados fiáveis;

Avaliação completa sem necessidade de dilatação ocular;

Conforto, acompanhamento personalizado e atenção ao detalhe em cada consulta.

Onde estamos

Centro Comercial Anadia – Loja 47

Centro Comercial Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)

Marque já a sua consulta por telefone ou online e descubra como é simples cuidar da sua visão com profissionais de confiança.

Na Alain Afflelou Funchal, cada detalhe do exame é pensado para garantir uma experiência visual completa, segura e personalizada.

A sua visão merece o melhor — marque hoje mesmo o seu exame connosco!

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

9050-020

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/