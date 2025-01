Cuide de si e das suas roupas com a máquina Hisense

Durante muito tempo, acreditámos que a roupa mais delicada só podia ser tratada por profissionais, e que seguir rigorosamente as etiquetas era a única maneira de proteger as peças que mais gostamos. Mas esses dias acabaram!

Com a tecnologia avançada da máquina de lavar Hisense WFQA1014EVJMW, disponível na Raimundo Ramos, pode dizer adeus aos mitos e receios na hora da lavagem. Este equipamento foi pensado para lhe dar a confiança de lavar até as roupas mais sensíveis sem comprometer a qualidade, preservando as fibras, cores e texturas dos tecidos.

A máquina oferece uma capacidade generosa de 10 kg, e, com isso, torna-se ideal para famílias ou para quem prefere reduzir o número de lavagens semanais. Além disso, a sua classe energética A não só te ajuda a poupar na conta da luz, como também garante um desempenho eficiente.

Um dos grandes destaques vai para a função de vapor, que não só remove as manchas mais difíceis, como também elimina bactérias, garantindo uma limpeza profunda. A centrifugação a 1400 RPM acelera o processo de secagem, enquanto o modo ‘Inverter’ assegura um funcionamento silencioso e uma maior durabilidade.

Entre outras funcionalidades, a Hisense WFQA1014EVJMW inclui programas rápidos, ajustes personalizáveis de temperatura e centrifugação, sistema anti-espuma e controlo de equilíbrio, tudo para uma experiência de lavagem sem complicações.

Agora, com o preço promocional de 449,00 euros (IVA incluído), esta é a oportunidade para modernizar a sua lavandaria e oferecer o melhor cuidado à sua roupa. Não perca esta oferta exclusiva!

Take care of yourself and your clothes with the Hisense washing machine

For a long time, we believed that the most delicate clothes could only be handled by professionals and that strictly following care labels was the only way to protect our favorite pieces. But those days are over!

With the advanced technology of the Hisense WFQA1014EVJMW washing machine, available at Raimundo Ramos, you can say goodbye to myths and fears when doing laundry. This appliance has been designed to give you the confidence to wash even the most sensitive fabrics without compromising quality, preserving the fibers, colors, and textures of every garment.

The machine offers a generous 10 kg capacity, making it ideal for families or anyone looking to reduce the number of weekly washes. Additionally, its A energy efficiency class not only helps you save on electricity bills but also ensures an efficient performance.

A major highlight is the steam function, which not only removes tough stains but also eliminates bacteria, ensuring a deep and hygienic clean. The 1400 RPM spin cycle speeds up drying, while the ‘Inverter’ mode ensures quiet operation and greater durability.

Among other features, the Hisense WFQA1014EVJMW includes quick programs, customizable temperature and spin speed settings, an anti-foam system, and balance control, all for a hassle-free washing experience.

Now, with the promotional price of €449.00 (VAT included), this is the perfect opportunity to modernize your laundry routine and give your clothes the care they deserve. Don’t miss out on this exclusive offer!

