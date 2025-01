Colha os frutos das suas plantações com facilidade

Porque não aproveitar esta estação para saborear os melhores frutos da época, frescos e intactos? Se tem plantações em casa, saiba que na Casa Santo António há sempre uma oportunidade de simplificar o seu trabalho no campo ou no quintal.

O apanhador de frutos é a ferramenta perfeita para chegar ao topo das árvores sem grande esforço. Com o seu cabo extensível e resistente permite apanhar frutos em altura sem necessidade de escadas que podem lhe trazer alguma instabilidade mediante o terreno. Além de ser seguro, evita danos nos frutos, garantindo que chegam à sua cozinha ou mercado no melhor estado possível. Afinal, quem não gosta de desfrutar de frutos frescos e intactos?

Terminada a colheita, é altura de cuidar do espaço à volta. É aqui que entra o soprador de folhas, ferramenta indispensável para manter o quintal limpo e organizado, também disponível na Casa Santo António. Com uma função de sopro permite-lhe juntar as folhas caídas, galhos ou outros resíduos naturais.

Por isso, deixe a sua horta ou jardim prontos para a próxima estação com a certeza de que tem os equipamentos certos para cuidar do espaço ao seu redor.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

