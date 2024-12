Neste ano de 2024, o Governo Regional encheu páginas de jornais regionais e nacionais pelas piores razões. Foram os casos judiciais, com um presidente do Governo Regional suspeito por corrupção e metade dos seus Secretários Regionais, igualmente arguidos em diferentes processos judiciais. Foram os incêndios, e a contínua e agravada dificuldade no acesso à saúde e no acesso à habitação.

Marcos da governação do PSD e de Miguel Albuquerque, que rematam com o facto de permanecermos no pódio das regiões com maior taxa de risco de pobreza e exclusão social. Não saímos deste “campeonato”, que nos coloca na cauda do País, referência na desigualdade económico-social.

Considera o ainda presidente do Governo Regional que não há quem possa governar a Madeira, senão ele próprio. É caso para dizer: espelho meu, espelho meu, existe alguém que deixe arder a Madeira melhor que eu?

Numa década, onde conta com um currículo de cerca de 25 incêndios, mais de 40 mil hectares de território ardido, atingindo a floresta e a Laurissilva (o nosso bem maior), e neste último incêndio foram afetados terrenos agrícolas e gado, que representam a subsistência de cerca de 240 agricultores ou produtores de gado, deixando cerca de uma centena de pessoas sem condição de regresso à sua habitação. Não me parece que seja motivo de orgulho ou sucesso!

Numa região em que mais de 4 mil pessoas aguardam por habitação social, e outros milhares que não conseguem aceder a empréstimo bancário para aquisição da sua casa ou suportar os atuais preços do mercado de arrendamento. É caso para o ainda presidente dizer, espelho meu, espelho meu, quem promove mais desigualdade social do que eu?

Contamos hoje com casas sobrelotadas, famílias a residir em quartos de residenciais ou pousadas de juventude. Menos soluções habitacionais, promessas que não foram cumpridas. Mas para o PSD e Miguel Albuquerque tudo está bem e recomenda-se.

Numa região onde legislou-se os Tempos Máximos de Resposta Garantidos para consultas de especialidade ou exames médicos, após o resto do país, mas onde a população continua a aguardar por tempo indeterminado, ou encaminhada para consulta no privado. Quando lhe falta constantemente medicação. Quando lhe falta recorrentemente um transporte para deslocação ao hospital. Quando lhe falta o acesso à prevenção, várias vezes sem acesso a consulta do médico de família. Ou ao tratamento, por ocupação das camas hospitalares. Quando falta resposta aos mais dependentes, com alta médica, que permanecem no hospital. É questão para o mesmo dizer: espelho meu, espelho meu, quem promove menos saúde do que eu?

Ao longo destas décadas tem sido visível uma governação PSD desgastada, sem soluções, com vícios e dependências que recusa romper. Neste último ano assistiu-se à queda desta governação, culminada com a ausência de apoio parlamentar, que Miguel Albuquerque garantiu ter no início desta legislatura. Partiu-se o espelho!

Como cidadã madeirense não me identifico com esta forma de fazer política. Virada para os interesses pessoais, e com repetidas receitas para os mesmos problemas, sem solução à vista. Um regionalismo cego dos “somos os maiores”, mas sem resultados úteis e visíveis para a população.

Precisamos que 2025 traga um novo processo eleitoral, que rompa com vícios e contribua com um crescimento económico onde todos e todas participam. Que traga uma mudança, com uma nova visão política para a Região.

Em nenhum Estado democrático é possível conviver com uma governação suspeita de crimes de corrupção. Nem é possível garantir um regime democrático, sem alternância no poder, na liderança e governação.

É manter os mesmos problemas e desigualdade social de sempre. É fazer crescer um grupo restrito que se alimenta do poder, distribuindo esmolas por alguns para sobreviver. É não deixar desenvolver uma sociedade e condicionar o futuro das próximas gerações.

É hora de fazer diferente por nós e pelo futuro da nossa Região. Um “novo espelho” para 2025, para a nossa Região!