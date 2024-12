A Arte, a Tecnologia e as Indústrias Criativas: conectando Saúde e Sustentabilidade

Como médica dentista de formação, julgo que a sustentabilidade em saúde oral vai muito além do simples cuidado com os dentes; ela abarca uma visão holística onde o cuidado com a cavidade oral está intimamente ligado à saúde geral, social e ambiental. A nossa responsabilidade como médicos dentistas no que toca à sustentabilidade, vai para além do atendimento individual: está em transformar as práticas diárias, está na escolha dos materiais e sistemas utilizados, está na partilha colegial e entreajuda multidisciplinar entre profissionais médicos e não médicos, naquelas que são as respostas encontradas na comunidade e, em prole de uma saúde global como um objetivo comum e; está também na colaboração com entidades governamentais e não governamentais, no desenvolvimento de políticas de saúde pública, por forma a posicionar a saúde oral como parte integrante das estratégias locais, nacionais, internacionais e globais, que visam alcançar um mundo mais equilibrado, mais instruído, mais responsável, mais sustentável e com mais saúde. No cerne desta transformação está a prevenção, o pilar fundamental da saúde pública e privada, que deve ser abordado com inovação e dedicação.

Portugal tem avançado na implementação de estratégias de promoção da saúde e da saúde oral. No entanto os resultados nem sempre são satisfatórios. A despesa pública em saúde aumentou significativamente, contudo sem as devidas melhorias nos índices de saúde das comunidades. O desafio é claro: a saúde precisa evoluir de acordo com a era digital em que vivemos, incorporando a tecnologia não apenas como uma ferramenta, mas como uma parceira estratégica na mudança de paradigmas. A medicina quer-se cada vez menos curativa e, cada vez mais preventiva. A resposta, talvez esteja na união entre as artes, a criatividade e a inovação tecnológica, especialmente no campo da saúde pública.

Neste sentido, a arte, em sua essência, sempre foi uma forma de expressar e conectar e, agora, mais do que nunca, ela pode expandir-se através da tecnologia, abrindo novas portas para a compreensão humana. A inteligência artificial, quando aliada à criatividade, pode transformar as indústrias criativas em potentes motores de mudança de comportamentos, promovendo a saúde e o bem-estar de forma holística e integrada, através da criação de plataformas de aprendizagem interativas, experiências imersivas e personalizadas, utilizando a poesia, o cinema, o teatro e/ou outras formas de arte sob a forma de programas que integrem a saúde oral, a nutrição, a psicologia e outros aspectos da saúde de forma personalizada, individual e/ou colectiva, com foco na literacia preventiva, no desenvolvimento pessoal e no empoderamento das pessoas, consequentemente capacitando-as a serem responsáveis pela sua própria saúde.

Atualmente, através das indústrias criativas e, da união da arte à tecnologia, conectam-se diferentes esferas da sociedade. Estamos perante uma oportunidade única de criar uma sociedade mais justa, mais sustentável e mais saudável. Porque a verdadeira inovação não está apenas na criação de novos dispositivos ou na cura de doenças. Ela está na maneira como conectamos o conhecimento, a criatividade e as pessoas, criando um impacto positivo em todos os aspectos da vida humana. Quando aliadas, essas forças podem criar soluções inovadoras, acessíveis e eficientes, não apenas para a saúde, mas para o futuro das gerações vindouras.