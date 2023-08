Bombeiros canadianos avançam no combate em alguns incêndios na Colúmbia Britânica

Os bombeiros canadianos fizeram alguns progressos no combate às chamas numa região da Colúmbia Britânica, mas centenas de outros fogos nesta província obrigaram à retirada de milhares de pessoas das suas casas.

"Há finalmente um vislumbre de esperança", referiu o chefe dos bombeiros de West Kelowna, Jason Broland, durante uma conferência de imprensa sobre os avanços de domingo na região do Lago Okanagan, conhecida como destino de verão para famílias.

Jason Borland realçou que o clima ajudou ao combate às chamas, acrescentando que as equipas puderam realizar técnicas de combate a incêndios mais tradicionais, como apagar focos de incêndio.

A mais de 2.000 quilómetros de distância, os bombeiros combateram as chamas em Yellowknife, capital dos Territórios do Noroeste.

O incêndio estava a cerca de 15 quilómetros da cidade, que ficou praticamente vazia depois que quase todos os seus 20.000 residentes terem saído das suas casas, para se protegerem.

O Canadá registou um número recorde de incêndios florestais este ano, que também transportaram o fumo para partes do EUA e da Europa, incluindo Portugal.

Centenas de incêndios continuam a ocorrer na Colúmbia Britânica e 35.000 pessoas receberam ordens de evacuação no domingo.

"Ainda é muito dinâmico. Ainda há partes desse incêndio que simplesmente não priorizamos", sublinhou Jerrad Schroeder, chefe do British Columbia Wildfire Service.

Jason Borland adiantou também que "muitos podem regressar para nada", quando os deslocados tiverem autorização para regressar a casa.

"Alguns perderam as suas casas. Não há dúvida sobre isso. Existem muitos quintais onde o fogo atingiu os móveis do seu pátio. E parou aí por causa do trabalho das 500 pessoas que estão no terreno a lutar", vincou.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou a aprovação do pedido de assistência federal da Colúmbia Britânica.

"Continuaremos aqui com qualquer apoio que seja necessário", garantiu, numa mensagem através da rede social X (antigo Twitter).

As autoridades de Yellowknife adiantaram que estão a trabalhar para estabelecer as linhas de defesa contra incêndios florestais ao redor da cidade, criando corta-fogos e enviando aeronaves quem lançam retardantes de fogo.

Shane Thompson, o ministro do Meio Ambiente da província, referiu que "é improvável que o fogo atinja os arredores da comunidade" até esta terça-feira.