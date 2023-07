Bolsonaro recebeu 3,3 milhões de euros em transferências por telemóvel este ano

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu este ano 17,2 milhões de reais (3,3 milhões de euros) em transferências por telemóvel de cidadãos, empresas e partidos políticos, segundo o órgão federal de combate à lavagem de dinheiro.

O conteúdo do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelado pelo jornal Folha de S.Paulo demonstram que, entre 01 de janeiro e 04 de julho, Jair Bolsonaro recebeu mais de 769 mil transações através da aplicação Pix, o equivalente à portuguesa MB Way.

O documento, segundo a imprensa local, já foi enviado pelo Coaf à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os ataques de radicais no dia 08 de janeiro às sedes dos três poderes em Brasília, com o intuito de retirar Lula da Silva da Presidência brasileira.

"No período chamou a atenção o montante de PIXs recebidos em situação atípica e incompatível", lê-se no relatório, acrescentando que estas transações podem estar relacionadas com a campanha de doações organizada por apoiantes do ex-presidente brasileiro para que este consiga pagar as mais variadas multas impostas ao longo dos últimos anos.

A defesa de Bolsonaro já reagiu através do advogado Fábio Wajngarten, que afirmou não haver justificação para que os dados tenham sido tornados públicos.

"São inadmissíveis os vazamentos de quebras de sigilos financeiros de investigados no inquérito de 8/1 e ou de qualquer outra investigação sigilosa. Faz-se necessário identificar quem está entrando na tal sala cofre para que as medidas judiciais sejam tomadas. Quem vazou será criminalizado", frisou.