Washington e Kiev trabalham para encontrar rotas terrestres para produtos agrícolas

As autoridades norte-americanas e ucranianas, juntamente com os seus parceiros e aliados, estão a trabalhar em conjunto para encontrar rotas terrestres alternativas para a exportação de produtos agrícolas, na sequência da saída da Rússia do acordo do Mar Negro.

"Estamos a trabalhar com os nossos parceiros da União Europeia, com a Ucrânia e outros parceiros europeus para ver se existem outras formas de fazer chegar os cereais ao mercado (internacional) por via terrestre", disse o porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA, John Kirby.

Kirby reconheceu que o transporte terrestre "não é muito eficiente" e que a melhor forma de exportar mercadorias é "através das rotas marítimas". "Mas estamos a trabalhar para ver o que podemos fazer", acrescentou Kirby, segundo a CNN.

Na semana passada, a Rússia confirmou a sua decisão, há muito anunciada, de não renovar o acordo sobre a exportação de produtos agrícolas a partir dos portos ucranianos do Mar Negro, uma decisão que foi amplamente criticada e que poderá provocar crises alimentares em países vulneráveis.

A saída da Rússia do acordo - assinado com a Ucrânia em julho de 2022 com a mediação da Turquia e da ONU - foi acompanhada de numerosos ataques aéreos a cidades portuárias, especialmente Odessa, localizada no extremo sudoeste da Ucrânia.