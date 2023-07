Cruzeiros no rio Douro 'cresceram' 19% no primeiro semestre de 2023

A circulação de cruzeiros em navio hotel e de um dia na Via Navegável do Douro cresceu 19% entre janeiro e junho de 2023, revelou hoje a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em comunicado, a APDL destaca que "nos trajetos que cobrem toda a extensão da Via Navegável do Douro (VND), desde o litoral ao interior e até ao território espanhol, os níveis de crescimento do movimento acumulado reportado de junho foram significativos quando comparados com 2022 e após dois anos com muitas limitações atendendo à pandemia".

Na descrição, a entidade assinala que "nos cruzeiros em navio hotel, regista-se um crescimento de mais de 19%, com um total acumulado em junho de 41.894 passageiros" enquanto nos "cruzeiros de um dia, o crescimento registado no mesmo período é de mais de 19%, com um total de 49.987 passageiros".

Outros números divulgados pela APDL mostram que o movimento das embarcações de recreio "está com crescimento de mais de 38%", reportando que "mais de 12% é o crescimento dos navios com cruzeiros na mesma albufeira, com maior incidência com a área do estuário (Porto/Gaia), mas com movimentos e atividade assinalável nas áreas do território como a Régua e o Pinhão".

"Estes últimos registaram no acumulado de junho 388.861 passageiros", assinala o comunicado.

Igual movimento regista-se nas mercadorias, divulgando a APDL que, "comparativamente a 2022 apresenta crescimento, tendo registado em junho de 2023 mais de 7.500 toneladas".

"Atendendo a que os meses de junho a outubro têm uma ainda maior atividade, esperam-se grandes resultados em 2023 para o movimento da Via Navegável do Douro, potenciando a única via navegável interior em Portugal e na transversalidade e união litoral/interior", continua a nota de imprensa.