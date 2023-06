Emissora de rádio mais antiga da Venezuela fecha as portas

A Rádio Caracas Rádio, a mais antiga emissora radiofónica da Venezuela, com 93 anos de atividade, cessou hoje as suas operações nas plataformas digitais, quatro anos depois de ter sido obrigada a suspender as suas emissões em sinal aberto.

O fim de operações da Rádio Caracas Rádio (RCR) foi confirmado pelo seu diretor, Jaime Nestares. A direção da estação diz que "as operações ficaram insustentáveis" e aponta como principais motivos a falta de publicidade, a crise local nos serviços públicos, dificuldades para garantir a ligação estável à Internet e alegadas pressões governamentais.

"Esta é uma estação de rádio que está sem eletricidade há 92 dias, trabalhando com base num gerador elétrico, devido a uma avaria no transformador que nos fornece eletricidade", disse aos jornalistas.

Jaime Nestares apontou que apesar de na estação ser possível ouvir as vozes mais críticas da oposição política venezuelana, houve "vários sinais que indicam que estamos a correr riscos elevados".

"A decisão bem fundamentada, bem discutida e seriamente analisada é se vale a pena correr o risco de perder os ativos (património), que confisquem o nosso equipamento, que prendam as pessoas", disse.

Durante o último dia de emissão o jornalista José Domingo Blanco, periodista referiu-se ao facto de se tratar "da emissora pioneira da radiodifusão na Venezuela" e questionou "se realmente as pessoas entendem e têm consciência do significado real" do encerramento da estação.

"Como fazer para manter esta estrutura, com um pessoal que está dando tudo, de coração, pelo país", questionou.

O encerramento da estação provocou várias reações, entre elas a da política luso-descendente Andrea Tavares, do partido Causa R, que sublinhou o papel da direção da rádio na promoção local da liberdade de expressão.

"Temos a certeza de que o encerramento será um 'até logo', que a democracia voltará ao país e que com ela a RCR e todas as estações que foram encerradas pelo regime. A liberdade de expressão voltará e a liberdade de todos os venezuelanos", disse aos jornalistas.

"Lamentamos a situação da estação, da sua direção, da excelente equipa humana que hoje fica sem emprego, em meio da crise, mas também dos cidadãos que hoje perdem, mais uma vez, espaços de informação sérios, verdadeiros e oportunos", frisou a luso-descendente.

A Rádio Caracas Rádio, a mais antiga da Venezuela nasceu a 12 de dezembro de 1930 e foi suspensa no dia 30 de abril, por ordem da Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) depois de transmitir um ato político do ex-presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó junto às instalações militares de Carlota (leste de Caracas).

Nesse dia, explicou à Lusa que nesse dia funcionários da Conatel chegaram às instalações da RCR e invocaram que a licença, que datava de 2007, estava caducada.

Segundo a imprensa local, no último ano a Conatel encerrou 107 estações de rádio no país, justificando que a maioria delas tinha a licença de transmissão vencida, mas sem responder aos pedidos de renovação que tinham sido efetuados pelos afetados.

Em 27 de maio de 2007, a estação de televisão RCTV (do mesmo grupo empresarial 1BC) foi obrigado a suspender as suas emissões. Os seus equipamentos foram confiscados e usados para o novo canal estatal TVES.