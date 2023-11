Telavive promete encontrar líder do Hamas em Gaza e eliminá-lo

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, prometeu hoje que Israel encontrará e eliminará o líder do grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinouar.

"Vamos encontrar Sinouar e eliminá-lo", disse Gallant numa conferência de imprensa em Telavive.

"Neste 'Shabat' [sábado] travámos batalhas difíceis dentro da Faixa de Gaza. Concluímos o cerco [da Cidade de Gaza] e as nossas forças estão a operar a partir do sul e do norte", disse, referindo que "para isso", os militares israelitas entraram em zonas residenciais.

O exército israelita iniciou a sua operação terrestre no território palestiniano em 27 de outubro.

Em 07 de outubro, o Hamas -- classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - efetuou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

Iniciou-se então uma forte retaliação de Israel àquele enclave palestiniano desde 2007 controlado pelo Hamas, com cortes do abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que completou na quinta-feira o cerco à cidade de Gaza.

De acordo com o ministério da Saúde do movimento islamita, o conflito provocou pelo menos 9.250 mortos na Faixa de Gaza.