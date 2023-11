Coreia do Norte faz novo teste de míssil após ter lançado satélite espião

A Coreia do Norte realizou hoje um teste de mísseis, informou a Coreia do Sul, depois de Seul ter anunciado o regresso da vigilância aérea em resposta ao recente lançamento de um satélite espião norte-coreano.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detetado o lançamento do míssil a partir da região de Pyongyang e dirigido à zona marítima oriental, acrescentando que o lançamento deverá ter fracassado.

Este lançamento norte-coreano -- o primeiro disparo de armas em mais de dois meses -- ocorreu horas depois de a Coreia do Sul ter anunciado que decidiu suspender parcialmente um acordo com a Coreia do Norte e reiniciado a vigilância aérea na fronteira.

As Forças Armadas da Coreia do Sul confirmam que o satélite espião norte-coreano entrou em órbita, mas ainda não conseguiram avaliar se ele está em pleno funcionamento.

Os 'media' estatais da Coreia do Norte asseguram que o satélite já transmitiu imagens com vistas espaciais de locais militares importantes no território de Guam, no Pacífico, mas não divulgaram as fotos, pelo que vários especialistas continuam céticos sobre se o satélite norte-coreano é suficientemente avançado para realizar um reconhecimento militar significativo.

Apesar das dúvidas sobre o lançamento, os Estados Unidos já condenaram esta ação do regime de Pyongyang.

A Coreia do Norte afirma ter direitos soberanos e legítimos para lançar satélites espiões para fazer face ao que chama de intensificação das ameaças lideradas pelos Estados Unidos.

Contudo, as resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem quaisquer lançamentos de satélites por parte da Coreia do Norte, considerando-os como uma forma de testar a sua tecnologia de mísseis de longo alcance.

Heo Tae-keun, vice-ministro da política de Defesa da Coreia do Sul, disse que este lançamento de um satélite espião por parte de Pyongyang não foi apenas uma clara violação das resoluções da ONU, mas também "uma grave provocação que ameaça a segurança nacional".

O governante explicou que Seul decidiu responder suspendendo parcialmente um acordo que mantinha com Pyongyang desde 2018 e retomar as atividades de vigilância aérea na fronteira, acrescentando que o Governo sul-coreano irá "punir imediata e fortemente" a Coreia do Norte.

O acordo de 2018 - assinado durante um curto período de reconciliação entre os dois países - criou zonas tampão e de exclusão aérea ao longo da fronteira fortemente fortificada.

Segundo o acordo, os dois países ficaram obrigados a interromper o reconhecimento aéreo e os exercícios de fogo real na linha de frente.