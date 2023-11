"Gaza é lugar mais perigoso do mundo para ser criança"

Gaza é o "lugar mais perigoso do mundo para se ser criança", indicou hoje a UNICEF, frisando que cerca de 115 menores foram mortos diariamente no enclave em 46 dias de guerra entre Israel e o Hamas.

Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para abordar os "desenvolvimentos profundamente preocupantes no Território Palestiniano Ocupado e o grave impacto nas mulheres e crianças", a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Catherine Russell, afirmou que as crianças representam 40% das mortes na Faixa de Gaza.

"Mais de 5.300 crianças palestinianas terão sido mortas em apenas 46 dias... ou mais de 115 por dia, todos os dias, durante semanas e semanas. Com base nestes números, as crianças são responsáveis por 40% das mortes em Gaza. Isto é sem precedentes. Por outras palavras, a Faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para ser criança", disse.