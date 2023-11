Dois 'drones' ucranianos abatidos nas imediações de Moscovo por antiaéreas

As autoridades russas afirmaram hoje que as defesas antiaéreas do país abateram hoje dois 'drones' ucranianos nas imediações da capital, Moscovo.

"Foi repelida a 19 de novembro, às 23:20 (20:30 GMT), uma tentativa do regime de Kiev de cometer um ato terrorista com o uso de um 'drone' (...) contra alvos em Moscovo e na região de Moscovo", assinala o comunicado divulgado esta noite pelo Ministério da Defesa russo.

O presidente da câmara de Moscovo, Serguei Sobianin, acrescentou, por sua vez, que a aeronave não tripulada foi abatida na localidade de Elektrostal, cerca de 50 quilómetros a leste de Moscovo.

"As defesas antiaéreas repeliram em Elektostal o ataque de um 'drone' que se dirigia a Moscovo", escreveu Sobianin no Telegram.

Dados preliminares indicam que a queda dos fragmentos do 'drone' não fez feridos ou danos, adiantou.

Na manhã de hoje, Sobianin já havia dado conta da destruição de um 'drone' a menos de 100 quilómetros de Moscovo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.