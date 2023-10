Congresso do PS marcado para Março e Pedro Carmo preside à comissão organizadora

A Comissão Nacional do PS marcou hoje o próximo congresso do partido para os dias 15, 16 e 17 de março, e elegeu com 85% dos votos o dirigente socialista Pedro do Carmo para presidir à organização.

Para a Comissão Organizadora do Congresso (COC), a lista encabeçada por Pedro do Carmo, membro do Secretariado Nacional, ex-líder da Federação do Baixo Alentejo e antigo presidente da Câmara de Ourique, bateu a lista alternativa do advogado Pedro Rodrigues Pereira, conotada com a sensibilidade minoritária de Daniel Adrião, que registou 12% dos votos.

Nas próximas semanas, caberá à COC apresentar uma proposta em relação ao local em que se realizará o XXIV Congresso Nacional do PS, embora dirigentes socialistas admitam que poderá ter lugar em Guimarães.

A Comissão Nacional do PS marcou também para os dias 01 e 02 de março (duas semanas antes do congresso) as eleições de delegados e as diretas para o cargo de secretário-geral, lugar ao qual António Costa, líder dos socialistas desde 2014, voltará a candidatar-se por mais dois anos, até 2026.

Na mesma reunião, ficou ainda estabelecido que as eleições para os presidentes das federações do PS vão realizar-se a 02 e 03 de fevereiro e os congressos federativos em 17 e 18 desse mesmo mês.

Já os atos eleitorais para as secções e concelhias desta força política estão agendados para 12 e 13 de janeiro.