Madeira lidera execução de projectos no programa Mar 2020

A Madeira apresenta 90% de execução dos 582 projetos apoiados no âmbito do Mar 2020, sendo a região com a taxa mais elevada, segundo dados do programa.

A Região Autónoma da Madeira contabiliza 582 projetos, com uma taxa de execução de 90%, 35 milhões de euros de investimento e 31 milhões de euros de apoio público.

Os Açores apresentam 79% de execução das 3.767 candidaturas, com 99 milhões de euros de investimento e 85 milhões de euros de apoio público.

Com o mesmo nível de execução está o Norte, que soma 1.850 candidaturas, 126 milhões de euros de investimento e 86 milhões de euros de apoio público.

Segue-se o Algarve com 77% de execução dos 1.497 projetos apoiados, com 104 milhões de euros de investimento e 71 milhões de euros de apoio público.

Depois está a região Centro, que tem 75% de execução das 1.497 candidaturas, 231 milhões de euros de investimento e 122 milhões de euros de apoio público.

No Alentejo, a execução está em 69% dos 310 projetos apoiados, com 20 milhões de euros de investimento e 12 milhões de euros de apoio público.

A região de Lisboa, por último, tem 64% de execução, 591 candidaturas, 181 milhões de euros de investimento e 141 milhões de euros de apoio público.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de aproximadamente 504 milhões de euros.